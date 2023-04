Google rilascia la prima beta pubblica di Android 14: lo sviluppo prosegue

In seguito alla fase di DP di Android 14, è arrivato il momento di tornare sulla prossima major release del sistema operativo del robottino verde. Infatti, è stata rilasciata la prima beta pubblica di Android 14.

Come riportato anche da The Verge e Gizmodo, nonché come ufficializzato direttamente mediante il blog ufficiale Android Developers, i possessori dei Google Pixel da Pixel 4a in su possono dunque eventualmente procedere all'installazione del tutto. Si tratta infatti della prima versione dell'OS al di fuori delle Developer Preview, ovvero un'occasione potenzialmente "ghiotta" per gli utenti più "smanettoni".

Va detto che chiaramente non può comunque trattarsi di una build del tutto stabile, quindi è sconsigliato l'utilizzo in ambito quotidiano, ma gli utenti che sono soliti provare in anteprima le funzionalità delle nuove major release di Android potrebbero voler scoprire prima degli altri quali sono quelle introdotte da Google in questo contesto.

A tal proposito, tra le principali feature indicate dalla stessa BigG c'è una rinnovata interfaccia per la condivisione, che consente, ad esempio, di accedere rapidamente ai contatti con cui si è conversato di recente o con cui si è comunque soliti interagire spesso (sì, anche tramite e-mail). Inoltre, un'altra questione riguarda le gesture, visto che Google sta introducendo una rinnovata freccia Indietro, così da rendere più chiaro il sistema (chi ha detto Material You?). Non mancano poi novità in termini di privacy e sicurezza, anche se saranno le prime prove degli appassionati a raccontarci di più su questa Beta 1 di Android 14.

In ogni caso, quanto rilasciato nella serata italiana del 12 aprile 2023 rappresenta solamente un primo passo in avanti verso il rilascio per tutti di Android 14. Sono infatti previste altre tre versioni Beta, che accompagneranno gli utenti anche oltre luglio 2023. Insomma, per la release finale bisognerà ancora attendere un po', ovvero quantomeno la seconda metà dell'anno.