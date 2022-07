Google rilascia Chrome OS Flex per tutti: i vecchi computer diventano Chromebook

Non è passato molto tempo da quando vi abbiamo fornito alcune idee per recuperare un vecchio PC. Ora, però, Google viene ulteriormente in vostro soccorso, dato che Chrome OS Flex è arrivato per tutti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e 9to5Google, nonché come ufficializzato sul blog ufficiale di Google, nella giornata del 14 luglio 2022 la società di Mountain View ha reso disponibile il succitato sistema operativo per chiunque. In parole povere, ora tutti gli utenti possono provare il progetto di BigG e cercare di "trasformare" il proprio PC datato in un Chromebook.

Fate solamente attenzione al fatto che esiste una lista di modelli certificati per Chrome OS Flex. Potreste dunque voler dare un'occhiata a quest'ultima prima di provare a effettuare un'installazione del sistema operativo, in modo da non incontrare soprese. Interessante in ogni caso notare che i brand coinvolti sono molti, da Acer a HP, passando per Dell e Lenovo.

Niente male inoltre la presenza della voce Apple, visto che c'è anche una lista di iMac, Mac Mini e MacBook compatibili. In ogni caso, chiaramente è possibile procedere con l'installazione anche su dispositivi non certificati, ma in quel caso si potrebbero riscontrare problematiche con alcune funzionalità (che non sono dunque garantite). In ogni caso, se siete interessati al progetto, per procedere vi basta seguire le linee guida indicate sul portale di Google, dando un'occhiata anche ai requisiti richiesti.

Ricordiamo che si fa riferimento a un sistema operativo per certi versi "limitato", che mira ai computer datati. Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento al nostro speciale su Chrome OS Flex.