Google rilascia l'IA che genera musica: basta un input testuale

Dopo aver mostrato una demo della futura integrazione IA nel motore di ricerca Google e aver effettuato miriadi di annunci contestualmente all'edizione 2023 dell'evento I/O, BigG è tornata ad attirare l'attenzione in questo campo per via del rilascio dell'IA che può generare musica.

Non è passato molto in realtà da quando avevamo fatto riferimento su queste pagine al progetto MusicLM, ma adesso quest'ultimo si è di fatto concretizzato anche nelle mani dei primi utenti. A tal proposito, come riportato anche da Engadget, la società di Mountain View consente infatti ora di registrarsi per mettere alla prova il servizio text-to-music mediante Web, Android o iOS.

Gli utenti interessati possono procedere alla registrazione direttamente tramite il portale ufficiale di MusicLM, anche se premendo sul pulsante "Get started" si viene informati del fatto che, per ora, il tutto è accessibile solamente a un ristretto numero di persone. MusicLM è infatti in fase di test, ma risulta già possibile per tutti registrarsi alla waitlist (così da ricevere poi indicazioni in futuro in merito a "quando verrà il proprio turno").

In ogni caso, sul Web circolano già prove del servizio come quella effettuata da TechCrunch, a cui potreste voler dare un'occhiata se siete interessati al tutto. Un esempio pratico di input che si può dare all'IA è "brano EDM in uno stile leggero, ottimista e arioso, ottimo per ballare". Proprio questo è infatti uno degli input utilizzati dal succitato portale. Potete ascoltare il risultato sul sito Web di TechCrunch.

Va specificato, per il resto, che con questo strumento non è possibile generare la voce di un artista, cosa che dovrebbe mantenere MusicLM un po' "lontano" dalle questioni delle "false hit IA" che tanto hanno fatto discutere di recente. Al netto di questo, se siete interessati al progetto potete trovare maggiori dettagli sul blog ufficiale di Google.