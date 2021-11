Google rilascia update a sorpresa per Pixel 6: risolta lentezza del sensore impronte!

Diversi giorni fa in rete sono piovute segnalazioni sulla lentezza del sensore di impronte digitali di Google Pixel 6, sia sul modello base che sulla variante Pro. Il colosso di Mountain View sembra avere raccolto il feedback dell’utenza, anche dopo la sua poco convincente risposta in merito, per lanciare in queste ore un update a sorpresa.

Prima di analizzare la questione, è doverosa una piccola osservazione: noi italiani siamo poco interessati da questa notizia, per ora, a causa della mancanza di Google Pixel 6 sul nostro mercato. Ciononostante, è un segnale importante dell’interesse di Big G per i pareri dei suoi clienti e, oltretutto, è una novità che ai utenti italiani in futuro possessori di tale smartphone potrebbe pur sempre risultare piacevole.

Detto ciò, l’aggiornamento in questione giunge completamente a sorpresa e prevede il download di una patch da appena 15 MB circa, dal numero SD1A.210817.037. Il changelog ufficiale non include alcun dettaglio, ma l’update ricevuto su dispositivi brandizzati Verizon mostra che “migliora le prestazioni del sensore di impronte digitali del dispositivo”.

In che modo le migliora? Se prima lo scanner risultava lento o poco affidabile nella scansione dell’impronta, ora il tasso di errore è diminuito notevolmente e sembrerebbe essere anche poco più veloce. Non si parla di una rapidità pari a quella di smartphone top di gamma come Galaxy S21 o OnePlus 9, ma pur sempre di un lievissimo miglioramento.

Si parla anche della possibile implementazione dello sblocco con riconoscimento facciale grazie a un altro, futuro update.