Google rilascia il primo video teaser ufficiale di Pixel 8 e Pixel Watch 2

In seguito all'annuncio dell'evento di presentazione Made by Google, è tornato il momento per BigG di fare riferimento ai futuri lanci. In questo contesto, è stato pubblicato un video teaser relativo a Pixel 8 e Pixel Watch 2.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da The Verge e TechCrunch, la società di Mountain View ha pubblicato un primo "Sneak Peek" relativo ai prodotti che verranno presentati il 4 ottobre 2023. A tal proposito, è già stato svelato che la gamma Pixel 8 è composta dai modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Ad accompagnare questi ultimi durante l'evento ci sarà anche il succitato smartwatch Pixel Watch 2, come potete vedere nelle immagini presenti in calce.

Insomma, di fatto non sono più necessari leak, perlomeno per quel che riguarda il design dei dispositivi. Al resto ci pensano per ora i costanti rumor sulla gamma Google Pixel 8, che di recente hanno toccato anche la questione dei possibili prezzi europei. Per intenderci, le indiscrezioni lasciano intendere che il costo di partenza potrebbe aggirarsi tra 800 e 900 euro.

Staremo a vedere: il 4 ottobre 2023 non è poi così lontano e in quella giornata gli appassionati del mondo Tech avranno gli occhi rivolti verso New York City. Per il resto, è già stato confermato dalla stessa Google che sarà possibile associare Pixel Watch 2 agli smartphone Pixel per ottenere un'esperienza maggiormente personalizzata.