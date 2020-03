Google ha rilasciato nuove funzionalità gratuite per gli smartphone Pixel

Dopo l'aggiornamento e le promesse di dicembre 2019, Google ha effettuato un altro dei suoi "feature drop", rilasciando un update per gli smartphone della gamma Pixel. In parole povere, l'azienda di Mountain View sta lavorando per garantire sempre più funzionalità esclusive ai suoi utenti più fedeli.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto sul sito ufficiale del supporto Google, la società californiana ha avviato la fase di rollout legata a un aggiornamento destinato agli smartphone delle famiglie Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 4. Si tratta di uno degli update periodici che Google ha promesso agli appassionati, che come sempre sono in trepidante attesa di funzionalità esclusive da testare.

Probabilmente, la funzionalità più interessante è Regole. Quest'ultima permette all'utente di associare una determinata rete Wi-Fi o uno specifico luogo fisico a un'azione. Per farvi un esempio concreto, è possibile far impostare automaticamente la modalità silenziosa allo smartphone quando esso si collega alla rete aziendale.

Non mancano poi dei miglioramenti alla Dark Mode, che ora può attivarsi/disattivarsi in base all'alba e al tramonto. Interessante anche la nuova gesture Motion Sense disponibile in esclusiva per i Pixel 4: quest'ultima consente di mettere in pausa la musica senza nemmeno dover toccare lo smartphone. Da non sottovalutare le novità legate a biglietti aerei e carte di credito, che ora si potranno tenere a "portata di mano" grazie ad apposite funzionalità.

Per il resto, troviamo 169 nuove emoji, dei nuovi effetti AR per Google Duo, dei selfie migliorati su Pixel 4, l'arrivo della funzionalità Live Caption su Pixel 2 e dei miglioramenti legati al rilevamento della "forza" con cui si preme lo schermo e alla luminosità automatica. Non mancano poi altre possibilità interessanti, come quella relativa alla rilevazione degli incidenti stradali, ma purtroppo alcune non sono accessibili dal nostro Paese.

Per saperne di più in merito alle funzionalità disponibili per il vostro smartphone, vi consigliamo di dare un'occhiata alla tabella presente qui sotto.