Google ha rilevato la scossa di terremoto di Milano con gli smartphone Android

Nella giornata di ieri nella provincia di Milano è stata registrata una scossa di terremoto che ha spaventato molti. Il movimento tellurico è stato anche rilevato da Google, come? Attraverso gli smartphone Android utilizzati dagli utenti.

Come riportato dal Corriere della Sera, al momento del terremoto si è attivato il servizio Android Earthquake Alert System, presentato già qualche anno fa e che è in grado di rilevare i terremoti utilizzando i dati acquisiti dai sensori presenti sugli smartphone.

Il sistema si basa su un algoritmo interno il quale, sulla base di alcuni pattern, incrocia i dati con quelli registrati dall'accelerometro per segnalare un terremoto.

A conferma di ciò, il quotidiano nota che molti nel momento in cui si sono collegati a Google ed hanno cercato la parola "terremoto", si sono ritrovati di fronte ad una sorta di messaggio di conferma sulla parte superiore dei risultati di ricerca: "ci sono segnalazioni di scosse in quest'area: Milano, per fonti ufficiali, ricontrolla a breve" si leggeva nel messaggio, presente sia su PC che smartphone.

Al momento della presentazione ufficiale dell'Earthquake Alert System, Google aveva affermato che l'obiettivo è creare un sistema globale in cui gli smartphone possono fare da piccoli sismografi, allo scopo di aiutare gli utenti in situazioni di pericolo immediato.