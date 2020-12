Google starebbe rimborsando alcuni possessori di iPhone

Se siete possessori di Apple iPhone e avete di recente acquistato dei piani di espansione dello storage su Google One, potreste aver ricevuto un messaggio da parte di Google. L'azienda, che di recente ha lanciato il servizio di backup gratuito Google One fino a 15GB anche su iPhone, ora è costretta a chiedere scusa ad alcuni dei suoi utenti.

A causa di un errore di calcolo dello spazio occupato da foto e video, alcuni utenti sono stati invitati a espandere il proprio piano di archiviazione con una delle opzioni a pagamento, in maniera totalmente indebita dal momento che si trattava, appunto, di un errore di conteggio.

Al momento il problema sembrerebbe riguardare esclusivamente Apple iPhone, ma l'azienda di Mountain View ha già anticipato che offrirà un rimborso completo ai clienti che hanno subito questo inconveniente.

Google ci tiene altresì a specificare che questo problema riguarda esclusivamente lo spazio occupato dai propri upload e che non si tratta nella maniera più assoluta di problemi legati alla sicurezza e all'integrità dei dati caricati. L'azienda comunica inoltre che non sarà necessario intraprendere alcuna azione e che il processo di rimborso sarà automatico.

Il piano di archiviazione a pagamento di Google è stato lanciato in Italia appena due anni fa e conta interessanti soluzioni di archiviazione a partire dai famosi 15GB gratuiti, per poi passare ai piani a pagamento da 100GB, 200GB o 2TB, con prezzi relativamente vantaggiosi. A questo si potrà aggiungere ancora per poco lo spazio di archiviazione illimitato di Google Foto che verrà presto rimodulato integrandone lo spazio occupato nei 15GB di Google One.