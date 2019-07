Google: rimosse dal Play Store sette app che favorivano lo stalking

Google ha rimosso dal proprio Play Store sette applicazioni che, una volta installate sui dispositivi dagli utenti, favorivano lo stalking inviando informazioni relative alla posizione, contatti, registro chiamate e messaggi di testo.

La lista comprende Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, Sms Tracker ed Employee Work Spy. Il gigante di Mountain View ha annunciato di aver rimosso tutte le applicazioni dal negozio dopo una segnalazione arrivata da parte del team di ricerca di Avast.

Nel rapporto diffuso dagli sviluppatori del popolare antivirus si legge che le applicazioni erano state sviluppate da un programmatore russo, ed avevano l'obiettivo di favorire il tracciamento dei movimenti delle persone da parte di stalker. Il tutto all'insaputa della "vittima".

Complessivamente le sette app avevano totalizzato 130 mila download, di cui 100 mila solo da Spy Tracker ed SMS Tracker.

Il responsabile della ricerca, Nikolaos Chrysaidos ha affermato che "queste app non hanno un’etica e hanno un alto tasso di problematicità per la privacy delle persone. Per questo motivo non dovrebbero essere presenti sul Google Play Store. Inoltre promuovono comportamenti criminali perché possono essere utilizzatati indebitamente da datori di lavoro, stalker o partner per spiare le loro vittime". L'invito è stato immediatamente accolto da Google che ha proceduto con la rimozione.