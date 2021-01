Google rimuove 164 app Android dal Play Store: cancellatele subito dai vostri smartphone!

Google resta sempre attenta ai problemi di sicurezza del proprio Play Store e dei dispositivi Android. Il colosso di Mountain View, sulla base di alcune segnalazioni ricevute da vari ricercatori, ha rimosso 164 applicazioni che erano progettate per mostrare pubblicità indesiderate e fastidiose su smartphone e tablet.

L'obiettivo era di generare ingenti introiti agli sviluppatori, che tramite le pubblicità riuscivano ad ottenere entrate importanti.

La scoperta è stata effettuata dai ricercatori di Satori Threat Intelligence, secondo cui tali app sono state sviluppate per apparire come applicazioni popolari create da sviluppatori affidabili: in questo modo i fan meno esperti erano tentati dall'effettuare il download.

Ed infatti non è un caso che complessivamente le 164 app abbiano generato circa 10 milioni di installazioni a livello mondiale. Secondo Satori Threat Intelligente le app rallentavano in maniera importante i dispositivi e tenevano traccia della navigazione, privando i webmaster delle entrate generate dalle pubblicità presenti sui siti.

Tra le app interessate figurano:

DJ Mixer Studio 2018 - 1 milione di download

iSwipe Phone X - 5 milioni di download

AppLock New 2019 - 1 milione di download

3D Photo Editor - 50.000 download

Wifi Speed Test - 500.000 download

Ringtone maker - Mp3 cutter - 1 milione di download

La lista completa delle app interessate è disponibile a questo indirizzo, con i relativi dettagli sul sistema messo su. Ovviamente, consigliamo di effettuare immediatamente la disinstallazione onde evitare spiacevoli sorprese.