Google rimuove una feature dagli ultimi Pixel: utenti chiedono spiegazioni

La gamma di smartphone Google Pixel è sempre stata apprezzata da un certo tipo di utente anche per via delle sue caratteristiche peculiari in termini di software. Tuttavia, questa volta non siamo qui per trattare l'arrivo di un feature drop, bensì la "misteriosa" scomparsa di una funzionalità.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, alcuni possessori di Pixel 4a 5G e Pixel 5, ovvero degli ultimi modelli lanciati sul mercato (che però non sono arrivati ufficialmente in Italia), stanno lamentando l'impossibilità di effettuare foto in modalità astrofotografia con la lente grandangolare.

La feature sembra essere scomparsa a sorpresa dopo l'aggiornamento alla versione 8.1 dell'applicazione Google Camera. Non è chiaro se si tratti semplicemente di un "disguido" oppure se la rimozione della funzionalità sia intenzionale. Quel che è certo è che alcuni utenti non l'hanno presa esattamente bene, dato che apprezzavano la possibilità di scattare foto al cielo stellato anche mediante la lente grandangolare dei loro Pixel 4a 5G e Pixel 5.

Alcuni utenti affermano che, provando a utilizzare la feature, compare a schermo una scritta che chiede di impostare correttamente lo zoom. Come notato da The Verge, Google per il momento non ha commentato l'accaduto, ma ha aggiunto una frase sul suo portale di supporto ufficiale. "Importante: su Pixel 4a (5G) e Pixel 5, la funzionalità Astrofotografia funziona solo su impostazioni di zoom uguali o superiori a 1x".

Per chi non conoscesse la modalità astrofotografia della serie Pixel, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento.