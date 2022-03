Google rimuove sezione Film dal Play Store: passa su app Google TV

Dopo l’arrivo su Android della feature per eliminare la cronologia degli ultimi 15 minuti, Google torna a lavorare sul Play Store per rimuovere una delle sezioni meno utilizzate dal pubblico, ovvero la scheda dedicata ai Film. Il suo futuro non sarà più nell’app per smartphone e smart TV, bensì si sposterà su Google TV.

L’app Google TV accoglierà in via definitiva la sezione dedicata a programmi televisivi e film da noleggiare o acquistare rimuovendola dal Google Play Store che, pertanto, resterà il servizio dedicato all’acquisto di app, giochi e libri.

L’annuncio di questa novità è giunto tramite le pagine di supporto del colosso di Mountain View, dove troviamo scritto quanto segue: “A partire da maggio 2022, l'app Google TV sarà la tua casa per acquistare, noleggiare e guardare film e programmi sul tuo dispositivo mobile o tablet Android. Nell'app Google Play, Film e TV non saranno più supportati. Google Play continuerà a essere il tuo negozio per app, giochi e libri. Su Google TV troverai la stessa esperienza a cui sei abituato su Google Play Movies & TV con le ultime novità, noleggi, offerte e ottimi consigli per te”.

Già oggi è possibile accedere all’app Google TV e acquistare i contenuti per riprodurli in streaming o scaricarli, possedendoli comunque a tempo indeterminato. Quello futuro sarà quindi solamente un “passaggio del testimone” tra i due servizi della società. Attenzione, però, poiché fino a tale data sarà comunque possibile utilizzare credito Play e carte regalo Play per ogni transazione all’interno delle due app, accedendo anche ai Google Play Points del sistema “cashback”.

Vi segnaliamo, in conclusione, che sul Play Store è stata scoperta un’app che ruba le credenziali Facebook.