Google rimuove la sezione Tablet dal sito ufficiale di Android

Che il mercato dei tablet Android non stia andando molto bene è evidente già da diverso tempo, ma ora sembra arrivare una conferma anche da parte della stessa Google. Infatti, la società californiana ha completamente rimosso la sezione dedicata a questi dispositivi dal sito ufficiale di Android.

L'azienda sta attualmente spingendo i tablet con Chrome OS, ma non sembra essere interessata a produrre un Pixel C 2. D'altronde, la notizia era nell'aria, visto che il colosso di Mountain View non annuncia prodotti di questo tipo da diversi anni. Durante un evento di Ask-me-Reddit tenutosi lo scorso 8 luglio, Mike Cleron aveva dichiarato che Google non ha abbandonato del tutto il mercato, ma è focalizzata sull'individuazione della prossima innovazione significativa in quel campo.

Il futuro dei tablet Android rimane quindi molto incerto, con molti OEM che stanno abbandonando questa tipologia di prodotti. La situazione attuale è dovuta soprattutto ad Apple, che sta vendendo un quantitativo enorme di iPad. Pensate che, nel Q2 2017, le unità totali di tablet vendute nel mondo erano 37,9 milioni, di cui 11,4 milioni prodotte della società di Cupertino.

Un primo assaggio di quello che ci aspetta quest'anno l'abbiamo avuto al Mobile World Congress, con Huawei che ha deciso di sfruttare un palco così importante per presentare il nuovo MediaPad M5. Nonostante questo, però, sarà difficile andare a competere sin da subito con Apple.