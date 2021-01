Google rinnova la ricerca da smartphone: ecco le novità introdotte

Google sta pensando a integrare i video di TikTok e i Reels di Instagram ai risultati delle ricerche, ma non è l’unica novità in arrivo per la versione mobile del motore di ricerca: l’azienda ha infatti già introdotto un piccolo cambio di design su smartphone, rendendo i risultati più facili da leggere e l’interfaccia più semplice.

L’annuncio è giunto direttamente tramite il blog del colosso di Mountain View, dove la designer stessa Aileen Cheng ha affermato: “Ripensare il design visivo di qualcosa come la ricerca è davvero complesso. Questo è particolarmente vero considerando quanto si è evoluta la Ricerca Google. Non stiamo solo organizzando le informazioni del Web, ma tutte le informazioni del mondo. Abbiamo iniziato con l'organizzazione delle pagine web, ma ora c'è così tanta diversità nei tipi di contenuti e informazioni che dobbiamo aiutare a darvi un senso”.

Il cambiamento non è radicale, ma consiste in cinque punti chiave: fare sì che l’informazione “risplenda” nell’interfaccia, che sia il vero focus dell’utente; rendere il testo più facile da leggere, grazie anche all’utilizzo del carattere Google Sans; minimizzare l’utilizzo delle ombre e di altri effetti grafici; usare i colori per evidenziare le informazioni più importanti; dare più “rotondità” all’interfaccia, ispirandosi al logo stesso di Google.

Se si confronta il design precedente con quello appena implementato sul motore di ricerca per smartphone le differenze sono poche, anzi forse l’utente nemmeno le noterà. Google stessa però ha specificato che agli occhi di un designer ora sarà molto più piacevole.

Tra le altre funzionalità di casa Google a ricevere novità è l’app Telefono, la quale prossimamente potrà registrare automaticamente le chiamate ricevute da numeri sconosciuti.