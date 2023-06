Google rinvia il lancio del chatbot IA Bard in Europa dopo la discussione privacy

È ormai passato un po' di tempo dall'annuncio di Google Bard, il chatbot IA svelato a inizio 2023. Tuttavia, ancora oggi quest'ultimo non risulta accessibile a livello ufficiale dall'Italia (e dall'Europa): adesso sono arrivati ulteriori dettagli in tal senso. Sembra infatti che l'approdo fosse imminente, ma poi è arrivato un rinvio.

A tal proposito, fonti come TechCrunch e Politico descrivono una Google inizialmente intenta a lanciare il chatbot IA Bard in Europa nel corso della settimana iniziata il 12 giugno 2023 (ovvero quella in corso al momento della pubblicazione di questa notizia). Tuttavia, in seguito anche alle discussioni legate alla privacy, alla fine ci sarà da attendere ulteriormente.

Il vice commissario della DPC (Data Protection Commission) irlandese, Graham Doyle, ha infatti dichiarato nella giornata del 13 giugno 2023 che BigG aveva recentemente avvertito la Commissione irlandese per la protezione dei dati di aver intenzione di lanciare Bard in Europa "questa settimana", non fornendo però a quanto pare tutte le informazioni del caso all'autorità nelle tempistiche dovute per un lancio in un breve lasso di tempo.

Per questo motivo, l'approdo del chatbot IA nell'UE è destinato ad avvenire più in là, ovvero quando tutte le preoccupazioni lato privacy saranno state affrontate in modo più dettagliato. Si attendono insomma ulteriori sviluppi, ma ciò che emerge da questa situazione è che c'è la volontà da parte di Google di fare effettivamente questo passo, autorità di protezione dei dati permettendo.

Un portavoce di Google ha commentato la vicenda ai microfoni di TechCrunch: "a maggio avevamo detto che vogliamo rendere Bard più ampiamente disponibile, anche nell'Unione Europea, e che lo avremmo fatto in modo responsabile, dopo aver interagito con esperti, regolatori e politici. Come parte di tale processo, abbiamo parlato con le autorità di regolamentazione della privacy per rispondere alle loro domande e ascoltare il feedback".

Per il resto, rimanendo sempre sul chatbot IA, potrebbe interessarvi sapere che di recente Google ha aggiornato Bard, migliorando quest'ultimo in logica e programmazione. Insomma, nonostante il rilascio ufficiale del servizio stia "slittando" per quel che concerne l'Europa, BigG sta continuando a ottimizzare il chatbot IA.