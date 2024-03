Google ci ripensa: Gemini Nano arriva anche su Pixel 8, è ufficiale!

La presentazione di Google Pixel 8a è ormai imminente: lo smartphone dovrebbe infatti essere presentato nel corso dell'I/O del 14 maggio prossimo. Intanto, però, ci sono ottime notizie anche per chi possiede un Google Pixel 8 "base": Gemini Nano è in arrivo sul top di gamma compatto di Big G!

In una dichiarazione rilasciata ai colleghi di Android Authority, Google ha spiegato che Gemini Nano si farà strada anche su Pixel 8, oltre che su Pixel 8 Pro. Per chi non lo sapesse, Google ha rilasciato l'IA di Gemini su Pixel 8 Pro con l'aggiornamento del software del flagship di dicembre 2023: la feature, però, non ha ancora fatto il suo debutto sul Pixel 8 "base". Molti hanno ipotizzato che il ritardo fosse dovuto alle specifiche tecniche di Pixel 8, che ha soli 8 GB di RAM - contro i 12 GB del modello Pro.

Google non ha confermato che dei problemi tecnici si trovano alla base del mancato arrivo dell'IA sul device, anche se la community non sembra avere dubbi a riguardo. L'azienda di Mountain View ha dichiarato però che Gemini Nano arriverà entro il 2024 su Pixel 8, senza tuttavia fornire alcuna finestra di lancio più definita a riguardo. Sembra dunque che gli ingegneri di Big G siano riusciti a trovare un modo per far girare il LLM della compagnia anche sul flagship compatto dello scorso anno.

Ovviamente, Gemini Nano girerà on-device sui due top di gamma Google del 2023 - il che spiega perché il modello IA sia così difficile da implementare sugli smartphone con un quantitativo di RAM e storage limitato. Secondo il portale GizmoChina, la feature sarà disponibile per Pixel 8 come parte del prossimo Feature Update per gli smartphone di Big, che dovrebbe essere previsto per il mese di giugno.

