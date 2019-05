Google ci riprova: arrivano i nuovi Google Glass, da 999 Dollari

A qualche anno dalla revisione del progetto Google Glass, il motore di ricerca ci riprova e nella giornata di ieri ha annunciato il lancio di una nuova versione degli occhiali intelligenti indirizzati al mercato Enterprise, e battezzati appunto Glass Enterprise Edition 2.

Rispetto alle precedenti generazioni, gli occhiali sono caratterizzati da un hardware più potente ed un software dedicato. Il gigante del web ha specificato che si tratta di un dispositivo "sviluppato su Android", il che vuol dire che sarà più facile per gli sviluppatori creare applicazioni compatibili e quindi lavorare sull'ecosistema.

A livello tecnico, Glass Enterprise Edition 2 sono basati sul processore Snapdragon XR1, che offre prestazioni più veloci, in particolare per gli usi legati all'intelligenza artificiale, ma anche "significativi risparmi energetici" che dovrebbero portare ad una maggiore durata della batteria. Google ha anche migliorato la fotocamera, che può essere utilizzata per lo streaming e sessioni di videoconferenze, come in ambito medico. Come ampiamente preannunciato, è anche presente una porta USB-C, che garantisce una ricarica più veloce.

Google ha anche collaborato con Smith Optics per la creazione di una montatura e lenti in grado di adattarsi in varie condizioni di lavoro.

La nuova versione di Google Glass ha un prezzo di 999 Dollari, significativamente inferiore rispetto ai 1.599 Dollari del primo modello. Come la precedente variante Enterprise Edition, non sarà disponibile direttamente per i consumatori.