Google e la risposta sulle app extra Play Store: 'non possiamo rendere Internet sicuro'

È ormai da tempo che il processo tra Epic Games e Google tiene banco in campo Tech. Sono infatti emersi diversi dettagli non di poco conto da quest'ultimo, a cui ora si aggiunge anche un commento da parte dell'azienda di Mountain View sulle applicazioni scaricabili fuori dal Play Store.

A tal proposito, come riportato da The Verge, Dave Kleidermacher, VP of engineering for Android security and privacy di Google, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in merito. Infatti, nell'ambito del processo è stato chiesto a quest'ultimo: "In qualità di responsabile della sicurezza Android, pensi che sarebbe fattibile fornire lo stesso livello di protezione per le app esterne all'app store e quelle disponibili all'interno dell'app store?".

Essenzialmente, dunque, la domanda riguarda il fatto che usualmente le applicazioni scaricabili al di fuori dal Play Store vengono ritenute possibili fonti di problemi in ambito di sicurezza informatica. Per intenderci, generalmente sui dispositivi Android l'installazione di app da fonti esterne al Play Store richiede di essere attivata manualmente e potrebbe essere oggetto di pop-up di sicurezza di Google Play Protect (soluzione di protezione integrata).

Chiaramente, però, i file APK forniti da terze parti non possono essere controllati alla fonte da un'azienda come Google, visto che non è quest'ultima a fornirli. Kleidermacher ha dunque colto l'occasione per spiegare che, semplicemente, la società di Mountain View "non può rendere Internet sicuro".