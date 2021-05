Google rivela per sbaglio gli auricolari Pixel Buds A: novità in arrivo lato Bluetooth?

Sin da fine marzo in rete si discute del lancio della nuova linea di auricolari True Wireless Pixel Buds A, atteso dai fan di Google assieme a Google Pixel 5a per l’evento Google I/O. Nelle ultime ore, però, la stessa Big G ha rivelato erroneamente le cuffie con un tweet tramite l’account ufficiale.

A riportare questa piccola gaffe sono stati i colleghi di Droid-life, i quali sono riusciti anche a catturare il tweet e altri dettagli prima della loro rimozione dai profili ufficiali dell’azienda di Mountain View. In calce all’articolo potete vedere chiaramente il tweet ora cancellato, pubblicato da @Android e attivo per dieci minuti prima della rimozione: la didascalia è semplice e tratta, in particolare, la funzione aggiornata di accoppiamento veloce Bluetooth. Inoltre, non manca un’immagine pubblicitaria della Buds-A Series con gli auricolari e la custodia di ricarica.

Ebbene sì, si parla di “Series” e per questo possiamo anche aspettarci un possibile lancio di più modelli sul mercato. Tra l’altro, Google avrebbe già creato anche la pagina del prodotto sul suo negozio ufficiale: inserendo sul motore di ricerca “Google Pixel Buds A”, infatti, sarebbe apparsa tra i primi risultati sponsorizzati il sito tedesco del colosso statunitense con una presunta scheda tecnica, anch’essa però rimossa rapidamente.

Sembra quindi tutto pronto in vista del keynote I/O atteso per il 18 maggio 2021, occasione in cui il CEO Sundar Pichai dedicherà uno certo spazio sia allo smartphone Google Pixel 5a che a Pixel Buds A. La curiosità non manca, quindi non ci resta che attendere tale evenienza.

Intanto la rivale Amazon ha lanciato la seconda generazione dei suoi Echo Buds a metà aprile 2021, dotata di un design dedicato al comfort e una nuova tecnologia di riduzione del rumore.