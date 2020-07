Google ha rivelato la data di lancio di Android 11: 8 settembre 2020

Gli occhi attenti dei tanti tipster online appassionati di tecnologia hanno rivelato qualche altro dettaglio riguardo Android 11. La nuova versione del sistema operativo di casa Google ha una data di lancio, apparsa in uno degli ultimi video pubblicati su YouTube dall’azienda.

Il filmato in questione è intitolato “Hey Google” Smart Home Summit e si concentra in realtà su tutti i prodotti dedicati alla domotica commercializzati da Big G. Durante la live durata un’ora e mezza circa, attorno al 18° minuto è stata mostrata una slide in cui si parla di una “checklist” da compilare in vista del lancio di Android 11, previsto a quanto pare per l’8 settembre 2020. La conferma è stata data anche da Michele Turner verbalmente, proprio nello stesso momento.

La data tra l’altro casca a pennello nella timeline prevista da Google, in cui si mostrava un periodo di accesso limitato agli sviluppatori (tra febbraio e maggio), il rilascio della beta a giugno e il lancio finale nel Q3 2020. La versione stable dunque arriverà a inizio settembre come fece Android 10 nel 2019.

Android 11, come mostrato nel summit dedicato alla domotica, faciliterà ogni azione legata alla propria casa smart. Inoltre, tra le molteplici funzioni e novità, si parla anche di nuove notifiche e impostazioni inedite per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso.

Non ci resta quindi che aspettare la fatidica data per provare con mano il nuovo OS del robottino verde, che però non sarà disponibile su tutti i dispositivi.