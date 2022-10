Google rivoluziona le chiamate in Italia: si può sapere cosa vuole il chiamante

Quante volte vi è capitato di ricevere una chiamata da qualcuno, non poter rispondere e rimanere poi in "ansia" per via del fatto che non sapete cosa vuole l'altra persona? Ebbene, Google vuole evitare che in futuro si verifichino nuovamente situazioni di questo tipo. Infatti, BigG ha rilasciato anche in Italia il cosiddetto Filtro chiamate.

A tal proposito, direttamente dal portale ufficiale di Google si apprende che ora questa funzionalità è disponibile anche nel nostro Paese, perlomeno per coloro che dispongono di uno smartphone Pixel o di un modello Android supportato (non è però ben chiara la lista completa). In cosa consiste questo Filtro chiamate? Nel succitato sito Web si legge che è possibile utilizzare questa novità "per scoprire chi sta chiamando e perché prima di rispondere".

In parole povere, aprendo l'applicazione Telefono preinstallata, recandosi nelle impostazioni e selezionando la voce "Filtro chiamate" è possibile abilitare l'opzione. Da qui si possono attualmente scegliere due voci, una maschile e una femminile, per leggere all'altra persona il testo: "Buongiorno. La persona che hai contattato utilizza un servizio di filtro di Google e riceverà una trascrizione di questa chiamata. Dì il motivo della chiamata".

Questo messaggio verrà letto all'interlocutore dopo che l'utente che ha ricevuto la chiamata ha premuto sul pulsante "Filtra chiamata", che si aggiunge a quelli "Rifiuta" e "Rispondi". Successivamente, la persona che ha ricevuto la chiamata vedrà sullo schermo, in modo testuale, le risposte del chiamante, decidendo se approfondire la questione, magari mediante frasi di default legate all'ottenere maggiori informazioni sul motivo della chiamata, oppure se far dire all'Assistente Google che al momento non è possibile rispondere.

Insomma, il Filtro chiamate si pone tra chi riceve la chiamata e chi la effettua, consentendo al primo di comprendere al meglio chi sta chiamando e per quale motivo lo sta facendo, evitando in questo modo efficacemente gli scocciatori. Per ora non tutti i dispositivi Android sembrano supportare questa funzionalità, ma siamo riusciti a sfruttarla mediante un recente Pixel (d'altronde, abbiamo da poco pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Google Pixel 7).