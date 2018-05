Google rivoluziona News: nuovo design, nuove funzioni ed integrazione con YouTube

Come ampiamente preventivato, Google, nel corso del keynote in corso in questi istanti all'I/O 2018, si sta concentrando anche su Google News, che verrà completamente rinnovato per favorire il buon giornalismo e favorire la lettura dei contenuti.

L'annuncio è stato dato da Trystan Upstill, il quale ha fissato i tre obiettivi che Google si prepone con il nuovo News: tenere il passo delle notizie, far capire le storie, e sostenere le fonti che si amano. Il nuovo Google News, a tal proposito, mostrerà le prime cinque storie in alto all'apertura dell'applicazione, la quale a livello di design conterrà notizie locali, i titoli più importanti ed anche i video di YouTube.

Il nuovo Google News utilizzerà il deep learning, per la precisione il reinforcement learning. Si tratta di una tecnica di allenamento dell'IA che è in grado di comprendere al meglio il comportamento degli utenti per proporre le notizie di conseguenza.

A livello di design, sarà presente il nuovo Material Design, ma sarà incluso un nuovo formato multimediale chiamato Newscast, disponibile in esclusiva per l'applicazioni.

Le schede includono titoli preferiti, notizie su misura per i propri gusti, e l'edicola. La navigazione avverrà attraverso swipe che consentiranno di passare da una storia all'altra.

Sarà anche presenta una modalità Full-Coverage per ogni grande evento, che si presenterà come una sorta di TimeLine per rendere più chiari i vari aggiornamenti.

Google l'ha definita "un'app che propone una versione non filtrata delle cose attraverso fonti affidabili ed attendibili".

Play Edicola ovviamente si va ad integrare in Google News.

La nuova applicazione sarà disponibile su iOS, Android e web in 127 a partire da oggi, ma il rollout terminerà entro la prossima settimana.