Google, robot ancora più intelligenti con i modelli delle IA come Bard

Con l'avvento dell'era dell'Intelligenza Artificiale, anche la robotica sta facendo passi da gigante e il caso di BigG lo dimostra pienamente. Proprio come Nao, il robot con ChatGPT, infatti, anche Google sta addestrando i suoi robot con i modelli di IA.

Il colosso di Mountain View ha da poco rilasciato il suo nuovo modello RT-2 (Robotic Transformer 2): si tratta di un modello vision-language-action (VLA) capace di apprendere e in seguito interpretare input linguistici e visivi per trasformarli poi in istruzioni generiche per compiere azioni più o meno complesse, come ad esempio manipolazione e creazione di oggetti e strumenti.

Come riportato da The Verge, al modello RT-2 testato sul campo su un braccio robotico è stato chiesto di improvvisare un martello, e tra i vari oggetti è stato scelto il più efficiente, ovvero una pietra. Inoltre, gli è stato chiesto di scegliere un drink da dare a una persona stanca e questo ha scelto una bevanda energetica.

Tutto ciò può sembrare semplice ma prima dei LLM come quelli utilizzati da Bard, il chatbot IA di Google, per tradurre queste semplici istruzioni era necessario molto tempo. Adesso, sono gli stessi robot ad addestrarsi tramite questi modelli e a interpretare input per eseguire azioni, senza necessità di specifiche istruzioni.

Ricordiamo, tuttavia, che quello delle IA non è un campo esente da critiche e la stessa Google sta limitando le recensioni IA, ad esempio, mettendo una pezza su questo tipo di contenuti considerati spam e vietati sui suoi strumenti come Google Merchant Center.