Google saluta Stadia ma annuncia i primi Chromebook per cloud gaming

Google ha salutato Stadia dopo tre anni ma non sembra intenzionata a mollare la presa sul cloud gaming. Assieme ad alcuni grandi produttori di laptop, infatti, la società ha annunciato i primi Chromebook da gaming, realizzati appositamente per giocare in cloud con servizi come GeForce Now.

Nella giornata odierna sono stati confermati i seguenti tre modelli: Acer Chromebook 516 GE, Lenovo Ideapad Gaming Chromebook e ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip. Ognuno di essi ha specifiche che li rendono in tutto e per tutto dei laptop da gaming, soltanto senza scheda grafica dedicata ma con processori anche di fascia alta. L’intenzione di Google, nello specifico, è quella di rendere questi Chromebook dei dispositivi adatti a piattaforme come GeForce Now di Nvidia, peraltro preinstallata su ciascun dispositivo citato.

Coloro che apprezzano Chrome OS possono però fare affidamento anche su Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna, altri servizi di cloud gaming già affermatisi sul mercato. Naturalmente, vanno considerati i prezzi aggiuntivi per usare tali piattaforme.

Ma veniamo a qualche specifica interessante: nel caso dell’Acer Chromebook 516 GE abbiamo processori Intel di 12a generazione fino a Core i7, configurazioni a partire da 8/256 GB di memoria, ma soprattutto display da 16” con risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il modello ASUS si ferma al 1080p con i suoi 15,6 pollici, ma arriva a 144Hz di refresh rate; lato processore, invece, si ottengono al massimo processori Intel di 11a generazione. Infine, il modello Lenovo ottiene soluzioni Intel di dodicesima generazione assieme a un pannello con le stesse specifiche del laptop Acer.

Con i loro prezzi di partenza tra 399 e 650 dollari, questi sono a tutti gli effetti alcuni dei computer portatili più economici sul mercato con un display dal refresh rate elevato. Al momento non ci sono informazioni relative il loro approdo in Italia; pertanto, non ci resta che attendere e osservare quanto successo riscuoteranno questi dispositivi.

Sempre in queste ore, Google ha svelato tante novità per l’infrastruttura Cloud globale.