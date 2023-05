Google ha sbagliato a preoccuparsi di OpenAI: le parole di un ingegnere in un documento

È stato ripreso da tutte le principali testate del settore il documento interno di Google trapelato sul web, scritto da un ingegnere informatico senior. Il documento si sofferma sullo stato dei lavori per l’intelligenza artificiale, ed osserva che i lavori portati avanti da Google siano minacciati dalla community open source.

L’ingegnere sostiene infatti che i ricercatori indipendenti stiano compiendo passi da giganti rapidi ed imprevisti nello sviluppo della tecnologia. Secondo quanto emerso, il documento interno sarebbe stato pubblicato dall’ingegnere Luke Sernau ad inizio di aprile per poi essere successivamente condiviso tra i dipendenti Google nelle settimane che hanno seguito. Nella giornata di ieri è stato ripreso anche da SemiAnalysis per poi diventare virale sul web.

La valutazione di Sernau si sofferma anche su un altro aspetto. Google infatti avrebbe sbagliato a preoccuparsi esclusivamente dei progressi di OpenAI, in quanto avrebbe distolto la propria attenzione dalla tecnologia open source che ha superato entrambe le compagnie.

Per l’ingegnere, proprio la comunità open source rappresenta la vera minaccia per Google, dal momento che i ricercatori stanno sviluppando modelli in grado di mettersi in concorrenza con quelli delle società Big Tech, a ritmo più veloce e costi inferiori. Tali modelli sono secondo Sernau più personalizzabili, veloci e utili di quelli di Google.

Nel frattempo, anche l’amministrazione americana si è detta preoccupata per lo sviluppo di OpenAi e chatbot simili, e per tale ragione ha convocato i CEO di OpenAI, Google e Microsoft.