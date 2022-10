Google sbarca in Premier League: trattativa con il Tottenham per lo stadio

Dalla chiusura di Google Stadia, ad uno stadio di Google. A quanto pare, infatti, il colosso del web sarebbe pronto a sbarcare nel mondo del calcio e nella fattispecie in Premier League.

Le ultime indiscrezioni, pubblicate dal giornale The Athletic, parlano di una trattativa ben avviata tra Big G ed il Tottenham, riguardante una possibile sponsorizzazione dello stadio della squadra allenata da Antonio Conte. Non sono note al momento le cifre, ma si parla di “trattativa reale ed avanzata”, che segnerebbe l’ingresso della società americana in un altro campionato sportivo, dopo aver avviato partnership in NBA, NFL e Formula 1, dove ha collaborato con la McLaren la scorsa stagione. Nel circus automobilistico più famoso del mondo ha investito anche Amazon, che sponsorizza la Ferrari con i suoi AWS.

Negli ultimi anni molte compagnie del settore tech hanno spostato la loro attenzione verso il mercato calcistico: emblematica è la partnership tra il Napoli ed Amazon, che è sfociata nella sponsorizzazione sulla manica degli azzurri da parte del colosso degli e-commerce. Nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo cui De Laurentiis vorrebbe la Serie A su Apple TV, e della questione avrebbe parlato con il numero uno di Apple, Tim Cook, in occasione della visita di quest’ultimo tenuta a Napoli la scorsa settimana dove ha ricevuto la laurea honoris causa.