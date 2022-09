Google si sbottona su Pixel Watch: il design appare in un video ufficiale

Il prezzo di Google Pixel Watch è trapelato in rete solo nelle scorse ore, ma già oggi è stata la stessa Google a mostrare il design del suo nuovo smartwatch con un video pubblicato sul suo canale YouTube in vista della presentazione del dispositivo.

Il video, che potete vedere sia su YouTube che in calce a questa notizia, ci permette di dare un primo sguardo a 360° a Pixel Watch, mostrandone il design completo, le colorazioni e alcune funzionalità del software. Al momento, dunque, l'unico "mistero" che resta ancora sul device è la grandezza dei suoi bordi, che anche nel video si confondono con il colore di base dello schermo dell'orologio.

Ovviamente, considerato che non abbiamo mai visto un Pixel Watch con schermo bianco, è possibile che i bordi di Pixel Watch siano piuttosto pronunciati e che Google stia cercando di "mascherarli" finché il dispositivo non verrà messo in commercio. In ogni caso, non ci sarà molto da aspettare per conoscere definitivamente il design dello smartwatch, dal momento che Google Pixel Watch sarà mostrato nuovamente da Big G il 6 ottobre prossimo.

Il video conferma anche che Google Pixel Watch avrà dei cinturini proprietari, perciò, con ogni probabilità, non sarà compatibili né con quelli di altri smartwatch né con quelli "universali" che potreste avere nella vostra collezione. Probabilmente, l'azienda di Mountain View ha optato per dei cinturini proprietari per questioni di design ed eleganza del dispositivo, cercando di renderlo quanto più simile possibile a quello di Apple Watch.