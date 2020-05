Google sconta di ben 100 euro gli smartphone Pixel 3a e Pixel 3a XL

Questi giorni si stanno rivelando molto interessanti per quanto riguarda gli sconti in campo smartphone. Poteva mancare Google all'appello? Ovviamente no. Infatti, siamo qui a parlarvi di un'interessante offerta legata a Pixel 3a e Pixel 3a XL.

In particolare, l'azienda di Mountain View ha portato a 299 euro il prezzo di Pixel 3a e a 379 euro quello di Pixel 3a XL. Entrambi gli sconti sono accessibili tramite il sito ufficiale del Google Store. Si tratta sicuramente di un'offerta intrigante, dato che Google non effettua spesso socnti di questo tipo ed è noto che, al contrario di quanto avviene con molti altri smartphone, la gamma Pixel cali raramente di prezzo.

Tra l'altro, si tratta di smartphone che spesso sono difficili da reperire tramite store di terze parti, visto che la società di Mountain View tende a spingere gli appassionati ad acquistare i dispositivi della famiglia Pixel tramite il suo portale ufficiale. Giusto per farvi degli esempi concreti, Pixel 3a e Pixel 3a XL non si trovano sugli store online delle solite catene di elettronica. Su Amazon, invece, i due dispositivi si possono reperire, ma al momento in cui scriviamo hanno dei prezzi decisamente più elevati rispetto a quelli dell'offerta del Google Store.

Insomma, potrebbe essere un buon momento per mettere le mani su questi smartphone, che sono stati lodati a più riprese dalla critica. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Google Pixel 3a (in coppia con Pixel 3, che però non è coinvolto nell'offerta).

Per completezza di informazione, vi ricordiamo che rumor e leak relativi alla prossima uscita di Google Pixel 4a si stanno facendo sempre più insistenti e questo sconto sembra andare nella stessa direzione. Lo smartphone dovrebbe arrivare a luglio 2020. Staremo a vedere.