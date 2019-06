Google sconta di 200 euro Pixel 3 e Pixel 3 XL sullo store ufficiale

Dopo il recente annuncio di Google Pixel 3A e Pixel 3A XL, la società californiana ha deciso di tagliare di 200 euro il prezzo degli smartphone Pixel 3 e Pixel 3XL, perlomeno per un tempo limitato.

In particolare, come riportato anche dai colleghi di TuttoAndroid, Pixel 3 è ora acquistabile a un prezzo di 699 euro sul Google Store (in precedenza erano 899 euro), mentre Pixel 3 XL viene venduto a 799 euro (in precedenza 999 euro). In entrambi i casi, stiamo parlando delle varianti base con 64GB di memoria interna. La promozione si protrarrà, salvo esaurimento scorte, fino alle ore 8:59 del prossimo 19 giugno.

Ricordiamo che, a livello di caratteristiche tecniche, Pixel 3 monta uno schermo OLED da 5,5 pollici con risoluzione Full HD+ e senza notch, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, una GPU Adreno 630, 64/128GB di memoria interna (non espandibile), una fotocamera posteriore da 12MP (f/1.8) e una dual camera anteriore da 8MP (grandangolare, f/2.2) + 8MP (f/1.8, autofocus) e una batteria da 2915 mAh. Il sistema operativo è chiaramente Android 9 Pie. Le colorazioni disponibili sono Bianco, Nero e Rosa.

Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi dual band, passando per la porta USB Type-C. Presenti anche la certificazione IP68 e il sensore di impronte digitali posto sul retro. Manca, invece, il jack per le cuffie.