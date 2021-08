Google sconta Pixel 4a a buon prezzo in Italia: Pixel 5a non arriverà da noi

Google ha annunciato Pixel 5a, smartphone che non arriverà in Italia a livello ufficiale. Tuttavia, in questo contesto la società di Mountain View sta promuovendo una promozione legata allo smartphone Pixel 4a, uscito nel 2020.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, coloro che si sono fiondati sul Google Store italiano per cercare eventuali informazioni in merito all'eventuale arrivo sul nostro mercato di Pixel 5a hanno in realtà trovato uno sconto legato al "predecessore" (che sta girando anche tramite annuncio, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia). Più precisamente, fino al 24 agosto 2021 sarà possibile acquistare Pixel 4a a 339 euro (al posto di 389 euro, sconto di 50 euro).

Il risparmio potrebbe non sembrare un granché, ma in realtà non accade spesso che l'azienda di Sundar Pichai lanci promozioni di questo tipo. Inoltre, in seguito alla conferma del mancato arrivo in Italia di Pixel 5a a livello ufficiale (a meno di improbabili stravolgimenti futuri), lo smartphone dello scorso anno potrebbe farsi appetibile per coloro che sono alla ricerca dell'esperienza Google.

A tal proposito, potrebbe interessarvi consultare la nostra recensione di Google Pixel 4a, in modo da approfondire il prodotto. Per il resto, se volete invece dare un'occhiata al nuovo arrivato, potete fare riferimento all'analisi di Google Pixel 5a pubblicata da Engadget, tra i pochi ad aver avuto l'occasione di provare come si deve il dispositivo.