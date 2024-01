Google ha scritto la 'Costituzione dei Robot' per fare in modo che non uccidano gli umani

Il team che si occupa di robotica della divisione DeepMind di Google ha svelato i nuovi progressi registrati in questo settore, che aiuteranno i robot a prendere decisioni più rapide, migliori e soprattutto nel massimo della sicurezza.

Tra le novità più interessanti c’è senza dubbio la “Costituzione robotica” che farà in modo che i robot non arrechino danni agli umani. Tale Costituzione si ispira alle tre leggi della robotica di Isaac Asimov ed è descritta come una serie di “suggerimenti incentrati sulla sicurezza” che istruiscano i modelli linguistici di grandi dimensioni ed evitino di scegliere compiti che coinvolgano esseri umani, oggetti appuntiti, animali ed apparecchi elettrici.

Il team spiega di aver addestrato e programmato i propri robot per fare in modo che si fermino automaticamente se la forza applicata sulle articolazioni supera un determinato livello, ed ha anche implementato uno switch fisico che gli operatori umani possono utilizzare per disattivarli in qualsiasi momento.

DeepMind afferma anche che il suo sistema di raccolta dati, AutoRT, può utilizzare ad un modello di linguaggio visivo ed un LLM per comprendere l’ambiente ed adattarsi di conseguenza. Google ha già utilizzato AutoRT in una flotta di 53 robot in quattro diversi edifici, dove hanno condotto oltre 77mila test. Alcuni di questi robot erano controllati a distanza da operatori umani, mentre altri si basavano su uno script. Nel post, Google spiega che “per ciascun robot, il sistema utilizza un VLM per comprendere il suo ambiente e gli oggetti in vista. Successivamente, un LLM suggerisce un elenco di compiti creativi che il robot potrebbe svolgere, come “Mettere lo spuntino sul piano di lavoro” e svolge il ruolo di decisore per selezionare un compito appropriato che il robot possa svolgere” si legge nel post sul blog di Google.