Google Search ora consente di aggiungere film e serie tv alla 'Watchlist'

Nuova, interessante aggiunta per Google Search. Come osservato dai colleghi di colleghi di 9to5google, il motore di ricerca da ora consente di creare una vera e propria "Watchlist" di serie tv e film, ma è anche possibile segnare gli stessi contenuti come già visti.

Per i contenuti presenti su YouTube, invece, è presente il pulsante "Guarda ora", con tanto di prezzo e link che porta direttamente alla pagina sulla piattaforma. E' anche presente l'integrazione con i maggiori circuiti cinematografici: per i film in programmazione infatti sarà possibile anche acquistare i biglietti.

Inoltre, quando si inserisce qualcosa nella lista, viene automaticamente effettuata l'aggiunta ad una raccolta da sfogliare ogni qualvolta si è alla ricerca di qualche idea.

9to5Google sottolinea come la novità sia stata implementata in questi giorni, e non tutti possono accedervi. Sui social network però sono in tanti ad aver pubblicato screenshot per "celebrare" l'arrivo della nuova attesa feature, che però momentaneamente sembra essere disponibile solo su web tramite dispositivi mobili e sull'app Google per Android ed iOS.

Maggiori dettagli sul funzionamento, incluso il modo per accedere alla Watchlist, e l'eventuale possibilità di etichettare come viste le singole puntate delle serie tv, non sono al momento disponibili. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.