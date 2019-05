La Google Search Console celebra lo Star Wars Day con diversi easter egg

Iniziano ad arrivare i primi easter egg dedicati allo Star Wars Day, che sarà in tutto il mondo domani. La Google Search Console si unisce alla celebrazione con una marea di simpatici easter egg dedicati alla Saga creata da George Lucas.

Basta andare sul sito search.google.com per scoprire che in alto a destra ha fatto la sua comparsa una nuova iconica: è la faccia di C-3PO (o D3BO per gli appassionati dell'adattamento italiano), il droide protocollare creato da Anakin Skywalker. Cliccandoci si riceve un avviso della possibilità di avviare la modalità dedicata allo Star Wars Day, basta dare conferma o, in alternativa, cliccare su "Non fa per me, grazie".

Se si decide di attivarla sullo schermo compare l'iconico opening crawl che accompagna l'inizio di tutti i capitoli principali della Saga, ed ecco che il tool pensato per i webmaster si infarcisce di una serie di piccole chicche che faranno felici i fan.

Ad esempio i grafici sono affiancati da delle spade laser, che fanno pure l'iconico rumore se ci si clicca sopra. Mentre è possibile chiedere i dati relativi a "Tanto tempo fa... in una galassia lontana, lontana...", salvo ricevere l'avviso che Google non dispone di quelle informazioni perché supporta solo i dati prodotti fino a 16 mesi fa.

Ma questi sono solo due degli easter egg dedicati a Star Wars, ce ne sono molti altri.



proprio oggi la notizia della morte di Peter Mayhew, l'attore che interpretava Chewbacca.