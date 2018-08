Google+ sembra essere giunto al capolinea: chiuso account di proprietà della società

Non è un mistero che Google+, il social network della società californiana, navighi da tempo in cattive acque rispetto alla diretta concorrenza. Nonostante questo, Google l'ha mantenuto in vita finora. Oggi, però, dalla Francia arriva un possibile indizio relativo alla dismissione del servizio.

Infatti, come notato dai colleghi di AndroidPolice e PhoneArena, la società californiana ha chiuso la sua pagina ufficiale francese su Google+, invitando gli utenti a seguirla su Twitter e Facebook. Insomma, agli occhi di molti, questa sembra essere quasi una dichiarazione d'intenti da parte di Google, che difficilmente ha invitato i suoi seguaci a passare a un servizio della concorrenza.

Per questo motivo, ora tutti gli appassionati stanno parlando di una probabile "morte imminente" di Google+, con la società californiana che si sarebbe "arresa" per quanto riguarda il mercato dei social network. Tuttavia, non è da scartare la possibilità che si tratti solamente di un caso oppure che la società californiana stia preparando in gran segreto un'altra piattaforma simile.

Ricordiamo che Google+ è stato lanciato nel lontano 2011, ma non è mai realmente riuscito a fare breccia nel mercato per via della incredibile concorrenza, che ha macinato numeri da record in un tempo relativamente limitato. Basti pensare al connubio Facebook e Instagram.