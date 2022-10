Google semplifica ricerca su Gmail e Chat: arrivano etichette su PC e app mobile

La Grande G pensa ancora ai suoi utenti rilasciando nuove funzionalità per le app Gmail e Chat, grazie alle quali i suggerimenti e risultati di ricerca diventeranno più precisi. Dopo il cambio di interfaccia dello scorso luglio per il servizio di posta elettronica, ecco le novità chiave presentate da Google in queste ore.

La prima svelata sul blog ufficiale riguarda i suggerimenti di ricerca: normalmente la Ricerca Google mostra le query precedenti per consentire l’apertura rapida di certi messaggi. Da oggi questa funzionalità sarà presente anche su Google Chat, cosicché gli utenti possano trovare velocemente testi e file importanti tramite la cronologia delle ricerche.

Su Gmail, invece, arrivano le “Labels”, ovvero le Etichette: visibili tramite la barra laterale sinistra della piattaforma, consentono di posizionare messaggi e contenuti con una sorta di “tag” per rendere ancora più facile e immediata la ricerca delle email desiderate tramite risultati correlati. Secondo Google, questa feature “migliorerà l'esperienza di ricerca complessiva”.

Peraltro, questa novità da oggi sarà disponibile sia su browser web, sia su applicazione mobile per Android e iOS; si specifica però che il rollout verrà completato entro la fine di ottobre, per tutti i clienti Google Workspace, G Suite Basic e Business, e account Google personali.

Verso fine settembre abbiamo invece visto come bloccare gli indirizzi Gmail per evitare spam e mail fastidiose.