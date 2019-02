Google: Sergey Brin è preoccupato per gli usi dell'intelligenza artificiale

Il co-fondatore di Google, Sergey Brin ha rivolto una lettera agli azionisti per avvertirli sui potenziali aspetti negativi dell'intelligenza artificiale. La missiva segue quella dello scorso mese di Giugno e firmata dall'amministratore delegato Sundar Pichai, che aveva pubblicato una serie di principi per i progetti basati sull'IA.

Il documento di trenta pagine pubblicato da Google esalta il potere dell'intelligenza artificiale, che "può offrire grandi benefici per le economie e la società, e sostenere il processo decisionale facendolo diventare più equo, sicuro, inclusivo ed informato". Tuttavia, si sofferma anche sugli svantaggi che potrebbe portare il tutto, ed a riguardo Brin si dice preoccupato per i possibili usi illegali.

Alla luce di tale ragione, il dirigente sostiene che gli svantaggi derivanti da questa straordinaria potenza possono essere abbattuti grazie ad una regolamentazione aggiuntiva. Un avvertimento che arriva in un momento in cui legislatori e governi stanno mostrando un interesse crescente nei confronti dell'IA, verso cui intendono imporre dei limiti d'utilizzo. Ad esempio un politico di San Francisco ha proposto il divieto d'uso del riconoscimento facciale da parte delle agenzie cittadine, mentre Macron ha parlato della creazione di nuovi regolamenti per l'IA.

Charina Choi, responsabile delle politiche globali di Google, afferma che una delle motivazioni per cui è stato pubblicato il rapporto è quella di offrire ai Governi dei consigli su dove sarebbe più utile un loro contributo a livello di leggi. "In questo momento non vogliamo dire cose ovvie su cosa debba essere regolato e cosa non. Lo scopo di questo articolo è di farvi porre delle domande, a cui potrete trovare risposta grazie ai contributi da parte della società civile e ricercatori esterni all'industria" si legge.

Google però chiede dei regolamenti a riguardo. In particolare, il motore di ricerca si sofferma sulle certificazioni di sicurezza per prodotti basati sull'intelligenza artificiale, come avviene con il marchio CE per indicare la conformità agli standard di sicurezza dei prodotti in Europa.

Il white paper porta l'esempio di lucchetti biometrici che utilizzano i dati biometrici quali volti o impronte digitali, che necessitano di una regolamentazione ed evidentemente sono anche fonte di perplessità da parte del motore di ricerca. Un marchio di sicurezza potrebbe rappresentare un incentivo anche per l'acquisto da parte dei consumatori.

Google non è la prima società ad esprimere queste perplessità a riguardo, e si aggiunge a ricercatori, accademici ma anche ad altre aziende tecnologiche. Amazon si è a più riprese detta "molto interessata" a lavorare con i legislatori sulle tecnologie di riconoscimento facciale. Microsoft è andata oltre ed ha chiesto la legislazione federale sull'uso dell'AI, chiedendo "avvisi evidenti" nei posti in cui viene utilizzata.

Big G scende meno dei dettagli, e non parla di normative specifiche, ma sottolinea che per le proprie tecnologie si è preferito limitare il codice rilasciato per evitare usi impropri. La compagnia però chiede indicazioni al Governo per capire come e quando i sistemi d'IA dovrebbero spiegare le decisioni, ad esempio quando rilevano che il cancro è tornato in una persona. Google sostiene anche che Governi e gruppi di società civile possano stabilire "standard accettabili minimi" per le spiegazioni algoritmiche per diversi settori.

Google, inoltre, sottolinea anche che gli esseri umani dovrebbero sempre essere "significativamente coinvolti" nelle decisioni che riguardano questioni mediche che alterano la vita o di natura legale. L'azienda invita il Governo a valutare se alcune normative limitino la libertà degli esseri umani, ad esempio impedendo loro di disattivare i sistemi di sicurezza. Il white paper completo è disponibile a questo indirizzo.