Google fa sul serio con i Chromebook Plus: la nuova certificazione che sfida i PC Windows

A molti ricorda il programma Evo di Intel per PC Windows, altri invece la vedono come un’evoluzione dei Chromebook. Stiamo parlando della nuova certificazione Chromebook Plus che Google ha introdotto nelle passate ore e che faciliterà l’identificazione dei Chromebook di fascia alta.

Google ha spiegato che la certificazione aiuterà gli utenti ad identificare i laptop che soddisfano una serie di requisiti, tra cui:

Una CPU Intel Core (i3 o successiva) o AMD Ryzen 7000

Un pannello IPS con risoluzione minima 1080p

Una webcam 1080p

8 GB di RAM

128 GB di spazio di archiviazione

I Chromebook che otterranno tale bollino avranno accesso ad una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, molte delle quali sono state presentate nel corso dell’evento della scorsa settimana: stiamo parlando della gomma magica in Google Foto che può rimuovere automaticamente gli elementi di sfondo, alcuni miglioramenti all’illuminazione e la cancellazione del rumore nelle videoconferenze, la sincronizzazione file offline che provvede a scaricare automaticamente i file da Drive sul dispositivo.

A stretto giro arriveranno anche gli sfondi generati dall’IA artificiale che possono essere generati partendo dal testo, ma gli utenti che acquisteranno un Chromebook Plus avranno diritto anche ad un abbonamento di tre mesi a Photoshop web e tre mesi di GeForce Now.

Google ha anche svelato i primi Chromebook Plus:

Lenovo IdeaPad Gaming ChromeBook Plus 16 : si tratta di un Chromebook da gioco con tastiera RGB e schermo con refresh rate a 120 Hz, disponibile a 680 Euro circa;

: si tratta di un Chromebook da gioco con tastiera RGB e schermo con refresh rate a 120 Hz, disponibile a 680 Euro circa; Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus 14: convertibile 2-in-1 rivolto ai creativi, acquistabile a 476 Euro;

convertibile 2-in-1 rivolto ai creativi, acquistabile a 476 Euro; Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus 14: Chromebook leggero e resistente, disponibile a 524 Euro;

Chromebook leggero e resistente, disponibile a 524 Euro; HP Chromebook Plus x360 14 e Chromebook Plus 15.6 : Chromebook che guardano alla produttività, con PCR e plastica riciclata dall'oceano. In arrivo l'8 ottobre, rispettivamente a 715 e 571 Euro.

: Chromebook che guardano alla produttività, con PCR e plastica riciclata dall'oceano. In arrivo l'8 ottobre, rispettivamente a 715 e 571 Euro. Acer Chromebook Plus 515 e 514 : opzioni economiche con opzioni Intel Core e AMD Ryzen. In arrivo a ottobre a 381 Euro.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale di Google, il motore di ricerca ha preannunciato l’arrivo di altre novità nel 2024.