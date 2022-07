Google, finalmente ci siamo: addio GPay, è arrivato Google Wallet

Lo scorso aprile, Google ha annunciato la trasformazione di Google Pay e GPay in un vero e proprio wallet digitale sulla stregua di quello di Apple, capace cioè di contenere carte di credito, biglietti elettronici, carte fedeltà e criptovalute. Oggi, finalmente, Google Wallet è finalmente arrivato in 38 Paesi diversi.

Google Wallet è attivo anche in Italia e potrà essere installato come aggiornamento dell'app Google Pay, sostituendo quest'ultima. Lo stesso procedimento è valido anche per praticamente tutto il resto d'Europa, per il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e parte dell'America Latina. Negli Stati Uniti, invece, Google Wallet e Pay rimarranno due app separate.

Al momento, pare che Google Wallet includa tutte le opzioni già garantite da Google Pay, garantendo i pagamenti contactless con carta di credito, il pagamento di piccole somme in modalità peer-to-peer e diverse altre funzionalità. Dopo l'installazione di Google Wallet, inoltre, non sarà necessario re-inserire manualmente le proprie carte nell'applicazione, ovviamente ammesso di averlo già fatto in precedenza su GPay.

Tra le altre novità, invece, sembra che Wallet potrà includere chiavi digitali per l'auto, carte fedeltà e diverse altre nuove feature, tra cui un elenco di tutti gli esercenti nelle vicinanze in cui il pagamento contactless via smartphone è accettato, così da indicare agli utenti dove fermarsi per fare acquisti.

Inoltre, Google ha anche rilasciato un video su YouTube che spiega le principali feature di Google Wallet e che trovate in cima a questa notizia. Infine, l'azienda ha condiviso su Twitter, con un tweet che vedete riportato in calce, il link alla pagina Play Store di Google Wallet, da cui potete scaricare l'app.