Google ha la soluzione per riconoscere le immagini IA: il watermark SynthID

Uno degli aspetti che sin dal principio riguarda il dibattito sull'intelligenza artificiale è relativo al riconoscimento delle immagini. In un futuro fatto sempre più di queste ultime, risulta infatti importante riuscire a comprendere in modo netto dove c'è effettivamente lo zampino di un'IA.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina e The Verge, nonché come spiegato direttamente sul blog ufficiale di Google DeepMind, la società di Mountain View ha una possibile soluzione chiamata SynthID. Si tratta infatti di un tool che consente di apporre un watermark "invisibile" alle immagini, così come di rilevare quelle che dispongono di quest'ultimo.

Google ne ha integrato la versione beta in Imagen, il suo modello text-to-image, accessibile tramite Vertex AI su Google Cloud. Sfruttando SynthID, un numero limitato di utenti può dunque ora aggiungere un watermark non visibile all'occhio umano all'immagine generata tramite intelligenza artificiale, così che risulti poi riconoscibile dallo stesso tool.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, no: non basta modificare l'immagine per sfuggire al watermark, visto che Google ha pensato quest'ultimo affinché semplici tecniche come quelle del ritaglio e dell'applicazione di filtri non vadano a influire sul risultato. Tuttavia, "SynthID non è infallibile contro le manipolazioni estreme delle immagini".

Secondo l'azienda di Sundar Pichai, questo tool rappresenta un passo in avanti importante per il mondo dell'IA in generale e c'è infatti un piano per estendere SynthID ad altri servizi Google in futuro. L'obiettivo è quello di portare le persone a utilizzare l'intelligenza artificiale in modo etico.