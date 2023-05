Google sorprende tutti: è ufficiale Pixel Fold, lo smartphone pieghevole

In seguito a un ampio numero di rumor su Google Pixel Fold, è arrivato il momento di fare riferimento a quest'ultimo con sicurezza. Infatti, BigG ha mostrato in modo importante (e inaspettato) il suo primo foldable.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nella serata italiana del 4 maggio 2023, ovvero a poco meno di una settimana dall'evento Google I/O, BigG ha di fatto rilasciato un video teaser che ufficializza il prossimo arrivo dello smartphone pieghevole. Potete vederlo in calce alla notizia: il contenuto è stato allegato a un tweet dell'account ufficiale Made by Google.

In modo collegato a quest'ultimo c'è anche un link che rimanda al sito Web ufficiale di Google, in cui, al netto delle immagini che si vedono nel teaser, viene data la possibilità agli appassionati di registrarsi per ottenere maggiori informazioni sul prodotto in futuro. Inoltre, a seguire non manca un invito a tenere d'occhio l'imminente edizione 2023 del Google I/O, in cui si conosceranno maggiori dettagli sul dispositivo.

Quello effettuato nella giornata del 4 maggio 2023 non è insomma un reveal completo, ma più che altro un'anticipazione in merito all'effettiva esistenza dello smartphone pieghevole e al fatto che sta per arrivare. Gli occhi sono dunque ora puntati sulla giornata del 10 maggio 2023, quando Google terrà l'atteso evento, che ora sappiamo con certezza riguardare anche il mondo foldable.