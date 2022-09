Google, sorpresa per la lineup Pixel 7: ci sarà anche uno smartphone compatto

Google presenterà Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme a Pixel Watch, il 6 ottobre prossimo. Durante l'evento, però, la casa di Mountain View potrebbe anche annunciare un dispositivo ancora del tutto sconosciuto, ovvero lo smartphone compatto Google Pixel Mini.

Ebbene, mentre Apple pensiona gli iPhone Mini e anche il comparto Android si sposta sempre più risolutamente al di sopra dei 6" di diagonale per i display, Google vorrebbe lanciare un device compatto, le cui specifiche sono però ancora tutte da definire. Quello delle scorse ore è infatti il primo leak su Google Pixel Mini, perciò vi invitiamo a prenderlo con le pinze.

Nonostante ciò, il leaker dietro le indiscrezioni è il famoso (e solitamente affidabile) Digital Chat Station, che ha spiegato che il dispositivo avrà codename Neila e avrà un design molto simile a quello di Pixel 7, con tanto di selfie-camera con tecnologia punch-hole in posizione centrale in alto sullo schermo e la consueta "fascia" delle fotocamere posteriori degli smartphone Google.

Sfortunatamente, il leaker non ha aggiunto altro riguardo al dispositivo. Generalmente, però, le indiscrezioni sugli smartphone Pixel arrivano dall'America, e non dalla Cina (da dove scrive invece Digital Chat Station): è ovviamente possibile che Google Pixel 7 Mini sia già in produzione presso i fornitori cinesi di Google, e per questo il tipster ne avrebbe scoperto l'esistenza, ma la possibilità che, questa volta, DCS abbia preso un granchio sembrano più alte del solito.

Sicuramente, comunque, ne sapremo di più il 6 ottobre, quando Google presenterà la lineup Pixel 7. Nella stessa cornice, probabilmente, Big G potrebbe mostrare Pixel Notepad, o Pixel Fold, il primo pieghevole realizzato in quel di Mountain View.