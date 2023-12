Google potrebbe sostituire alcuni dipendenti con l'IA: è iniziata la rivoluzione?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Information, Google potrebbe sostituire alcuni dipendenti con l’intelligenza artificiale nel prossimo futuro, dando il via ad una potenziale rivoluzione che potrebbe interessare anche altre società.

Il rapporto, che cita persone informate sui piani, afferma che Google intenderebbe “consolidare il personale, anche attraverso possibili licenziamenti, riassegnando i dipendenti della grande unità di vendita ai clienti che supervisionano i rapporti con gli inserzionisti”. A quanto pare, i posti di lavoro dovrebbero essere liberati dal momento che gli strumenti d’intelligenza artificiale sviluppati da Google potrebbero automatizzarli. L’importante ristrutturazione di questo comparto sarebbe già stata annunciata in una riunione di Google Ads la scorsa settimana.

Tra gli strumenti potenziati dall’IA ci sarebbe Performance Max, che dopo l’annuncio di maggio di Google avrebbe guadagnato la possibilità di “creare risorse personalizzate e ridimensionarle in pochi click”. Nello specifico, PMax sarebbe in grado di aiutare gli inserzionisti a decidere de un annuncio deve essere pubblicato su YouTube, Google Search, Discover, Gmail, Maps o altrove. A questo punto dovrebbe anche creare il contenuto dell’annuncio, grazie all’intelligenza artificiale generativa scansionando il sito web per trovare il materiale da inserirci. Tutti compiti che evidentemente in precedenza riuscivano a completare gli umani, prima dell’approdo dell’IA.