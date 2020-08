Google, sottotitoli in tempo reale nelle chiamate: ecco il video

Lo scorso anno aveva fatto parlare molto di sé la funzionalità Live Caption di Google, in grado di aggiungere dei sottotitoli in tempo reale ai contenuti multimediali che l'utente guarda a schermo. Ebbene, adesso Google sta estendendo questa possibilità anche alle chiamate, sia video che audio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come si può vedere in un video pubblicato da Dieter Bohn su Twitter, l'azienda di Mountain View è già in possesso di un algoritmo funzionante in grado di rilevare quanto viene detto dall'interlocutore e farlo comparire a schermo in tempo reale.

Per il momento questa funzionalità sembra essere disponibile solamente su Google Pixel 4a, smartphone annunciato nella giornata odierna. Tuttavia, in futuro si prevede l'arrivo di questa possibilità tramite aggiornamento su Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a e Pixel 4. Insomma, i possessori di uno smartphone della gamma Pixel compatibile potranno usufruire di questa funzionalità. Probabilmente, perlomeno per l'inizio, questa feature riconoscerà solamente l'inglese, ma si tratta comunque di una sorta di "rivoluzione" per una certa tipologia di utenti.

Per il resto, tramite il suo blog ufficiale, BigG ha svelato il prossimo arrivo di una versione rinnovata di Google Assistant. Tra le lingue supportate da quest'ultima c'è anche l'italiano. Insomma, è tempo di novità in casa Google.