Google Sparrow: che cosa sappiamo sul rivale di ChatGPT

Google Sparrow: questo il nome attuale della "risposta" di BigG all'intelligenza artificiale di OpenAI. Sì, ci sono insistenti indiscrezioni sul fatto che le abilità di scrittura di ChatGPT abbiano allarmato Google, che starebbe dunque correndo ai ripari nel modo più rapido possibile, lavorando più velocemente sul suo chatbot.

Sparrow, si diceva. Non è chiaro al momento se sarà questo l'effettivo nome definitivo della soluzione di Google, ma in un whitepaper del 2022 di DeepMind, l'azienda di IA inglese controllata da Alphabet (e acquisita da BigG nel 2014), il progetto veniva indicato proprio in questo modo. Ciò che emerge inoltre dal noto portale arXiv sono degli screenshot dell'IA, ovvero quelli che potete vedere in calce alla notizia.

Quelle raffigurate sono delle conversazioni di prova datate settembre 2022, dunque si tratta di materiale tutto sommato recente. Un aspetto che si può notare è la capacità di Sparrow di fornire informazioni anche su fatti recenti, al contrario di quanto avviene invece con altre soluzioni. Per intenderci, come abbiamo già spiegato nell'approfondimento su quali sono i limiti di ChatGPT, la "conoscenza" di quest'ultima si ferma a giugno 2021, anche per motivi etici.

Nel succitato whitepaper viene invece sottolineata la possibilità di ottenere risposte aggiornate, così come viene evidenziato il fatto che Sparrow risulta in grado di comprendere qual è il soggetto nell'ambito di una conversazione, riprendendo quanto scritto in precedenza dall'utente. Questo è un aspetto già visto con soluzioni come ChatGPT, ma risulta più intrigante soffermarsi sulla politica "niente identità umana" di Google.

In parole povere, Sparrow risponde "sono un programma per computer" alle domande personali, come può essere, ad esempio, quella relativa al sogno di essere un astronauta. In generale, nel documento si afferma che Sparrow è "addestrato per essere più utile, corretto e innocuo". Da notare poi come negli screenshot del whitepaper di DeepMind vengano indicate le fonti utilizzate dall'IA per le risposte, che vanno anche oltre alla classica Wikipedia.

Qui sorge la classica domanda: come si procederà lato copyright? Va infatti considerato che, esattamente come avviene nel mondo delle immagini (in cui c'è già un'ampia polemica tra artisti e servizi IA), le fonti da cui attinge l'intelligenza artificiale sono realizzate da persone in carne e ossa. Nel whitepaper la parola "copyright" non viene menzionata nemmeno una volta, dunque bisognerà attendere. Ciò che viene invece fatto notare direttamente da DeepMind è che attualmente Sparrow può potenzialmente mostrare "pregiudizi distributivi", nonostante sembri "imparare a seguire le regole".

Ci sono insomma ancora alcuni importanti nodi da sciogliere, ma vale la pena notare che le discussioni in campo etico da parte di Google sembrano non essere poche, considerando anche che nel whitepaper si può trovare una sezione chiamata "Aspetti etici e sociotecnici", in cui si affronta rapidamente il fatto che bisognerà considerare "le esigenze e le aspettative delle parti interessate".

Per il resto, ricordiamo che alcuni rumor descrivono un recente "codice rosso" interno a Google, dovuto al rapido diffondersi di soluzioni come ChatGPT. In questo contesto, è stato affermato, in una recente intervista rilasciata da Demis Hassabis, amministratore delegato di Google DeepMind, al TIME, che Sparrow arriverà in versione beta privata già nel 2023. Interessante inoltre notare come, secondo le indiscrezioni, già in questa versione l'IA sarebbe in grado di citare le fonti usate per generare le risposte.