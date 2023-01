Google sperimenta con l'IA: Pixel 7 potrà generare automaticamente gli sfondi?

Mentre Google cerca di risolvere i problemi alla fotocamera di Google Pixel 7, una nuova, interessante feature sembra essere in arrivo sugli smartphone del colosso di Mountain View. A quanto pare, infatti, Big G sarebbe al lavoro su un'app capace di generare sfondi per smartphone tramite IA.

La notizia, riportata da 9to5Google, arriva dopo che, negli scorsi giorni, il colosso delle ricerche sul web aveva deciso di iniziare a sperimentare con l'IA nei servizi Google e di velocizzare lo sviluppo di un'Intelligenza Artificiale proprietaria. Fortunatamente, la generazione randomica di sfondi non sembra essere così complessa come i modelli linguistici di ChatGPT, ma potrebbe basarsi su altri tipi di Intelligenza Artificiale, come quella di Midjourney.

Secondo 9to5Google, il software "Pixel Wallpaper Maker" sarà lanciato all'I/O di Google del mese di maggio, e servirà anche come "demo" delle capacità dell'Intelligenza Artificiale del colosso di Mountain View. Per il momento non è chiaro se il tool si limiterà a modificare in maniera "intelligente" le immagini che verranno fornite dall'utente o se invece creerà da zero degli sfondi completamente nuovi.

Con ogni probabilità, inoltre, Pixel Wallpaper Maker sarà un'app separata da quella dedicata agli sfondi già disponibile su Android e realizzata da Google, che contiene un'ampia galleria di screensaver realizzati da fotografi e artisti, ma sulla quale le opere d'arte dell'IA non troveranno spazio.

Infine, è anche possibile che l'app sia esclusiva degli smartphone Pixel e non verrà rilasciata sul Play Store o come parte della più ampia suite di Android: d'altro canto, molte delle feature software basate sull'Intelligenza Artificiale realizzate da Google, come il miglioramento via IA delle immagini, sono già da ora limitate ai device proprietari di Big G.