Google spiega nel dettaglio i problemi WebView su smartphone Android di fine marzo

A fine marzo 2021 gli utenti Android hanno segnalato crash improvvisi per molte applicazioni dell’OS del robottino verde, compresi servizi bancari e GApps, tutto a causa del componente di sistema Android System WebView. Solo nelle ultime ore, però, Google ha spiegato nel dettaglio la natura dei problemi con un rapporto ufficiale.

Pubblicato come PDF dal team di Google Workspace, a un quasi un mese dall’accaduto Big G ha affermato che gli arresti anomali notati dall’utenza sono stati innescati nello specifico da un bug nella tecnologia di sperimentazione e personalizzazione di Chrome e WebView. Secondo quanto scritto, ogni crash era infine causato dall’instabilità del rendering dei contenuti web.

Come ben sappiamo, la correzione sia per il browser che per l’app di sistema è giunta tramite Google Play Store come aggiornamento automatico - o manuale, a seconda delle impostazioni dello smartphone d’interesse – un giorno dopo rispetto le numerose segnalazioni.

Ciononostante, la casa di Mountain View ha colto l’occasione per assicurare che in futuro migliorerà i test sperimentali di nuove funzionalità e fornirà nuovi rimedi per evitare casi simili. Il provvedimento più immediato, per esempio, sarà il ritorno a una modalità provvisoria o a uno stato funzionante dell’app WebView nel caso in cui i test si rivelino fallimentari.

Google ha concluso parlando del futuro della gestione dei servizi: “Miglioreremo la nostra gestione delle modifiche e le politiche di implementazione per il componente di sistema WebView e le sue dipendenze”. Per farlo, seguiranno i seguenti step:

Controllare WebView e le sue dipendenze correlate per la preparazione alla produzione;

Implementare una "modalità provvisoria" di WebView che gestirà questa classe di errori di configurazione e tornerà a uno stato noto;

Migliorare la testabilità e il processo di implementazione dei nostri esperimenti;

Accelerare i meccanismi di aggiornamento per Chrome e WebView tramite il Play Store;

Comunicare meglio con i nostri utenti durante gli incidenti e fornire commenti ai nostri partner sullo stato dell'impatto e della risoluzione.

Intanto il mondo Android ha subito un altro scossone: recentemente è stato scoperto il malware Etinu, presente in 8 applicazioni nel Google Play Store.