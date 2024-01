Google spiega gli effetti dell'imminente DMA europeo: più scelta sui dati

Si fa riferimento ormai da lungo tempo all'arrivo del DMA europeo, ma è solamente ora che le cose iniziano a farsi concrete (in quanto la legge UE è essenzialmente imminente). A tal proposito, Google ha illustrato una novità in arrivo.

Infatti, come fatto notare anche da The Verge, nonché come spiegato direttamente sul portale ufficiale di supporto Google, il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali, che entrerà in vigore il 6 marzo 2024, ha fatto prendere una decisione non di poco conto a BigG per quel che concerne gli utenti europei.

Grazie al DMA, l'azienda di Mountain View consentirà agli utenti europei di scegliere quali servizi Google possono condividere tra loro i dati. In parole povere, la novità per gli utenti europei interessati è relativa al poter disattivare la condivisione dei dati su tutti i servizi di Google oppure su alcuni servizi selezionati.

Tra i vari servizi coinvolti, troviamo YouTube, Chrome e Google Play, nonché Search, servizi pubblicitari, Google Maps e Google Shopping. Tuttavia, anche se gli utenti decideranno di non consentire la condivisione dei propri dati, la società potrà comunque continuare a effettuare quest'operazione quando risulta necessaria per completare un'operazione richiesta dall'utente che coinvolge più servizi (un esempio è quello relativo a un acquisto effettuato su Google Shopping con Google Pay).

Insomma, si sta cercando il maggior grado di privacy possibile in materia di raccolta dati, dando la possibilità agli utenti di "scollegare" i servizi Google tra loro. Questo, però, secondo quanto viene indicato direttamente dall'azienda, può comportare alcuni compromessi per coloro che decideranno di disattivare la condivisione dei dati. Ad esempio, se si scollegano Search e Google Maps, quest'ultimo servizio non sarà più in grado di consigliare luoghi in base all'attività svolta in precedenza.