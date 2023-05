Google spiega il ritardo di Pixel Fold: 'abbiamo cancellato uno smartphone'

Il Pixel Fold di Google è stato lanciato durante il Google I/O di maggio. Benché non sia ancora chiaro se lo smartphone riuscirà ad imporsi in un mercato ormai pieno di alternative come quello dei pieghevoli, alcuni ingegneri di Big G hanno confermato che Google ha lavorato ad un secondo smartphone foldable, salvo poi cancellarlo tempo fa.

La notizia arriva da una dichiarazione di Ivy Ross, Direttore del design per i prodotti hardware di Google, rilasciata durante un episodio del podcast Made by Google. Ross, in particolare, ha spiegato che "sono davvero orgoglioso del team, perché c'era un altro smartphone pieghevole che avevamo creato, ma che abbiamo deciso di non pubblicare. Ci siamo detti "no, non è ancora abbastanza buono", e abbiamo aspettato finché non abbiamo capito di poter fare qualcosa che fosse di buona qualità o migliore delle alternative in commercio".

Dietro a questo misterioso dispositivo sembra esserci dunque il motivo di gran parte dello sviluppo travagliato di Google Pixel Fold. Non è infatti un mistero che la produzione di Pixel Fold sia ripartita da zero tra fine 2021 e inizio 2022, portando ad un ritardo di più di un anno rispetto a quanto originariamente previsto da Big G. Ciò potrebbe significare che il dispositivo mai rilasciato dall'azienda avesse lo stesso form factor "a portafoglio" dello smartphone poi messo in commercio, e che magari fosse quel Pixel Fold a prezzo budget rumoreggiato a inizio 2022.

L'altra possibilità, di gran lunga quella più intrigante, è che Google fosse al lavoro su uno smartphone a conchiglia simile a Samsung Galaxy Z Flip 4 e ad OPPO Find N2 Flip, che poi avrebbe deciso di mettere da parte per problemi hardware o software. Se consideriamo che Ross non ha escluso categoricamente l'uscita di questo smartphone che Big G ha deciso di non pubblicare, è possibile che davvero esso fosse un clamshell. E, d'altro canto, i rumor su un possibile Google Pixel Flip si sono moltiplicati nelle scorse settimane, dopo l'I/O di maggio.