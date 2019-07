Google spinge gli utenti a utilizzare altri motori di ricerca e browser su Android

Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, mentre Google Chrome è il browser per la navigazione web più scaricato. La società californiana dispone quindi di enorme importanza in questi mercati e, nel corso degli anni, è spesso stata criticata per la diffusione dei suoi servizi, che secondo alcuni non avrebbero una reale concorrenza.

Ebbene, sembra proprio che la società californiana si stia attivando in merito anche in Italia, spingendo gli utenti a provare altri motori di ricerca e browser per la navigazione web. Infatti, mentre stavamo accedendo al Play Store dal nostro smartphone Android, sono comparse a schermo della pagine che ci invitavano a scaricare altre applicazioni di popolari motori di ricerca o browser.

In particolare, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, Google invita l'utente a provare motori di ricerca come Microsoft Bing Search, DuckDuckGo, Qwant ed Ecosia. In particolare, è interessante notare come la società californiana voglia spingere DuckDuckGo, un browser noto per la sua attenzione alla privacy, ed Ecosia, un motore di ricerca che vuole salvaguardare l'ambiente. In ogni caso, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento in merito alle migliori alternative a Google per ulteriori informazioni. Per quanto riguarda i browser, la società californiana consiglia invece Samsung Internet Browser, Mozilla Firefox, Puffin Web Browser e Opera. Insomma, anche in questo caso le scelte non mancano.

Vi starete sicuramente chiedendo cosa abbia spinto la società californiana a fare tutto questo. Ebbene, come vi abbiamo già fatto sapere nella notizia dedicata alla scelta di Google, la decisione è arrivata in seguito alla multa record da 5 miliardi di dollari comminata a luglio 2018 dall'Antitrust Europeo. Negli scorsi mesi, si parlava solamente della possibilità di scegliere un browser diverso, mentre, come potete vedere, Google ha deciso di dare all'utente la possibilità di scegliere anche altri motori di ricerca. Questo avviso viene ora visualizzato anche in Italia.