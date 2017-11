E' apparsa una nuova voce del menu a scomparsa del Play Store. Il suo nome èed è ubicata appena sotto la voce "Le mie app e i miei giochi", tuttavia sembra essere visibile solo ad un ristretto numero di utenti.

Una volta toccato su di esso, verrà mostrata una grafica simile a quella presente su Google+ in cui l'utente viene informato di aver già letto tutte le notifiche. Questo tab, a detto di Google, verrà utilizzato per segnalare importanti novità relative alle app e giochi preferiti. Come per qualsiasi altro test, anche in questo caso la distribuzione è limitata solo ad uno stretto numero di utenti.